Mario Mandzukic può tornare in Italia. Nella giornata di oggi sono andati in scena contatti con un club di Serie A, il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Santander, il problema sembra abbastanza grave e dovrebbe costringerlo a rimanere lontano dal campo di gioco per diversi mesi. Per questo motivo si è deciso di sondare il mercato degli svincolati e l’ex Juventus sarebbe una soluzione di primissimo livello. La trattativa non sembra delle più facile sia per le pretese economiche del calciatore che per la volontà di accettare il Bologna. Ma un primo passo è stato fatto.