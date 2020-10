Polemica a distanza tra Cristiano Ronaldo e Spadafora. Dopo i botta e risposta dei giorni scorsi, il ministro dello Sport oggi è tornato sull’argomento, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai Tre.

“Per adesso non c’è intenzione di fermare il calcio professionistico, ma la Serie A si è data un protocollo che non è stato rispettato. Ronaldo? Non ha rispettato il protocollo. C’è un’indagine della Procura Federale a dimostrarlo”.