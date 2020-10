Morto ex Lecce a 48 anni: protagonista anche nel campionato di Serie A

Un nuovo lutto si è verificato nel mondo del calcio e che riguarda anche il campionato italiano. Come conferma lo Shakhtar sul profilo Twitter è morto ad appena 48 anni l’ex centravanti ucraino Sergey Atelkin, fatale un attacco cardiaco. E’ stato un grande protagonista del club ucraino, aveva giocato anche in Serie A con la maglia del Lecce nella stagione 1997-98 per un totale di 16 presenze e tre reti. Poi il trasferimento al Boavista prima del ritorno in patria per vestire nuovamente la divisa dello Shakhtar e poi del Metalurg, infine la decisione di appendere le scarpette al chiodo. Due presenze anche con la Nazionale ucraina.

На 49-м году жизни перестало биться сердце легендарного нападающего «Шахтера» Сергея Ателькина. В составе «горняков» Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола. ФК «Шахтер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ателькина. Светлая память… pic.twitter.com/gSiaOHzAnz — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2020