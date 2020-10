Arrivano buone notizie in casa Napoli, è stato comunicato anche l’esito del tampone del centrocampista Lobotka che è risultato negativo, come conferma il club azzurro con un comunicato. “L’ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19”.

