Napoli, Zielinski ed un membro dello staff positivi al Coronavirus: le ultime in vista della Juve

Il Napoli si è sottoposto al secondo giro di tamponi dopo la positività di quasi tutta la squadra del Genoa. I test per il club azzurro hanno dato esito positivo per il centrocampista Pioter Zielinski e di un collaboratore di Giuntoli, Giandomenico Costi.

Al momento la partita contro la Juventus è confermata, ma i calciatori dovranno sottoporsi ad un altro giro di tamponi, nella giornata di domani la situazione sarà più chiara. I nuovi responsi sono attesi per la mattinata di sabato, ancora incerte le modalità dell’eventuale partenza per Torino. Nel frattempo Gattuso non potrà contare su un calciatore fondamentale: Zielinski.