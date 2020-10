Ex Serie A in prigione: il motivo è veramente incredibile

Una nuova disavventura per l’ex Serie A Nicki Bille Nielsen, ex Reggina. Nel corso della sua carriera è stato protagonista di diversi ‘colpi di testa’ che hanno limitato il potenziale tecnico del calciatore. Lo scorso anno era stato condannato a quattro mesi di prigione dopo aver minacciato un ciclista con una pistola ad aria compressa, minacciato un’infermiera e posseduto 0,26 grammi di cocaina. Adesso secondo voci provenienti dalla Polonia all’ex amaranto è stato imposto di nuovo il carcere. Il motivo? Ha bevuto una birra in casa nonostante questo gli fosse stato proibito. Secondo il suo legale, l’avvocato Asser Gregersen, “Nielsen non aveva intenzione di consumare birra. Ha bevuto qualcosa che pensava fosse completamente analcolico, poi si è semplicemente dimenticato di leggere correttamente cosa c’è sulla bottiglia. Se avesse voluto bere birra, probabilmente avrebbe comprato birra normale”.