Il nuovo Dpcm, no a calcetto e sport di contatto: scoppia la polemica

Ancora non è ufficiale, ma le anticipazioni del nuovo Dpcm sembrano lasciare pochi dubbi: Giuseppe Conte è pronto a vietare ogni attività di sport di contatto a livello amatoriale, così come anche il calcetto. “Non è possibile colpire un settore dove sono state rispettate tutte le norme sul contingentamento e sul distanziamento. Abbiamo dei protocolli davvero stringenti e siamo stati attenti nella loro applicazione. Non abbiamo mai sottovalutato l’emergenza da subito neanche durante la pausa estiva e continuiamo a essere scrupolosissimi“, è lo sfogo di Paolo Gatti, segretario del Comitato dei concessionari milanesi e presidente dell’Assoallenatori di Milano.

“Sarebbe una decisione assurda che metterebbe in ginocchio un settore già provatissimo, torniamo agli sportivi come untori. Nel calcetto il contatto è velocissimo e non prolungato e ci hanno sempre detto che il rischio del contagio è nella continuità dell’incontro“, ha aggiunto Emanuele Tornaboni, titolare di uno dei centri sportivi più grandi e attivi di Roma, lo Sporting Club Due Ponti.