Palermo-Turris posticipata – Non si giocherà la partita Palermo-Turris, sfida del campionato di Serie C in programma per mercoledì 21 ottobre alle 18.30. Il motivo? La positività di diversi calciatori rosonero. E’ la decisione che è stata presa dalla Lega Pro, come conferma un comunicato ufficiale.

“In riferimento all’ordinanza dell’Asp di Palermo pervenuta alle ore 18.00 circa i casi positivi nel Palermo Calcio per cui ‘nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale’ ordinando l’immediato isolamento di tutti i soggetti, la Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l’immediato rinvio della gara Palermo-Turris a data da destinarsi”.