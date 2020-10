Panchina Fiorentina, Iachini si gioca tutto contro l’Udinese: già pronto il sostituto

PANCHINA FIORENTINA – Inizio di stagione molto deludente in casa Fiorentina, il club viola ha conquistato appena 4 punti nelle prime 4 giornate, ma a preoccupare sono anche le prestazioni. Dopo un buon avvio con il successo contro il Torino (la squadra di Giampaolo è ancora a zero punti in classifica), sono arrivate due sconfitte contro Inter e Sampdoria e nell’ultima giornata il pareggio contro lo Spezia, la squadra di Iachini non è riuscita a mantenere il doppio vantaggio. Il presidente Commisso è deluso dalla classifica e ha dato un ultimatum: contro l’Udinese non sono ammessi passi falsi. La posizione di Iachini è a rischio, il tecnico si giocherà tutto contro l’Udinese, dovrà vincere e convincere. In caso di ribaltone è stato individuato il sostituto: Maurizio Sarri. Con l’ex Juventus non è partita una vera e propria trattativa, da valutare la volontà dell’allenatore.