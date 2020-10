Zero punti in classifica. E’ un momento difficilissimo in casa Torino, l’avvio di stagione per la squadra di Giampaolo è stato veramente horror. All’esordio è arrivata la sconfitta contro la Fiorentina, poi il ko contro l’Atalanta (squadra fortissima e nettamente superiore), infine la bruttissima prestazione contro il Cagliari. Le aspettative della vigilia erano alte per il presidente Cairo. Il risultato? Solo sconfitte. Tra il finale della scorsa stagione e l’inizio del nuovo campionato il Torino è stato il club peggiore per rendimento e prestazioni. Prima con Longo, adesso con Giampaolo.

L’ex Milan è già a rischio. Giampaolo si giocherà la panchina nelle prossime tre partite. Prima l’anticipo contro il Sassuolo, la squadra di De Zerbi sta viaggiando a velocità altissima, poi la verifica in Coppa Italia contro il Lecce e la gara casalinga contro la Lazio. Non saranno concessi passi falsi. Già circolano i nomi dei possibili sostituti: si tratta di Donadoni e Davide Nicola.