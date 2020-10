Al momento non è a rischio la partita del campionato di Serie A tra Udinese e Parma, smentite le notizie delle ultime ore su un possibile rinvio dopo la positività di un calciatore della squadra ospite. E’ stato raggiunto l’accordo con l’Asl, il club emiliano effettuerà un ulteriore tampone prima di partire per Udine. In caso di esito negativo l’intero gruppo squadra potrà partire per il Friuli. L’esito degli esami arriverà nel pomeriggio. Attualmente i positivi sono 5, di cui uno sintomatico.