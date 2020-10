Polveriera Juventus, duro confronto calciatore-dirigente: tensione nel tunnel dello spogliatoio

Non è un buon momento in casa Juventus. I bianconeri sono reduci dal brutto pareggio contro il Crotone, la sfida di ieri allo Scida ha fatto emergere tutte le difficoltà tecniche e tattiche di una squadra stravolta dalla scelte in panchina e sul mercato. La squadra è ancora un cantiere aperto ed il club deve fare i conti con qualche momento di nervosismo. E’ scoppiato il caso Paulo Dybala, il calciatore è reduce da un infortunio e dalla trasferta per la Nazionale, ma aveva recuperato ed era a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo. Non è stato preso in considerazione nemmeno per un minuto.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ l’argentino non avrebbe preso benissimo il suo mancato impiego e si sarebbe sfogato duramente con Paratici nel tunnel degli spogliatoi di Crotone. Inoltre ci sarebbe stato un like da parte della Joya al tweet della giornalista della Gazzetta, Fabiana Della Valle, che aveva criticato Pirlo per la gestione proprio di Dybala. Una situazione spinosa in casa Juventus, il feeling Dybala-Pirlo non sembra dei migliori.