Luca Gallo è il presidente della Reggina calcio. In poco tempo è riuscito a conquistare la piazza di Reggio Calabria, riuscendo ad ottenere subito la promozione nel campionato di Serie B. Adesso si candida ad essere protagonista anche nel campionato cadetto con l’obiettivo di ottenere un’altra gioia. Nel frattempo è finito a ‘Le Iene’ in un servizio andato in onda ieri sera. Il motivo riguarda l’azienda a cui fa capo l’imprenditore romano, la M&G. L’inviata Roberta Rei ha raccolto le testimonianze di alcuni lavoratori che lamentano mancati contributi Inps, Tfr e tredicesime, la giornalista ha chiesto spiegazioni al numero uno amaranto. In basso ecco il video.