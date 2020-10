Pronostici Serie A, 6ª giornata: Atalanta e Juventus tornano al successo, sorpresa Udinese-Milan?

Pronostici Serie A – E’ già tempo di tornare in campo per la 6ª giornata del massimo campionato italiano. Il turno si apre con una sfida molto interessante, l’Atalanta di Gasperini sarà chiamata dalla trasferta contro l’insidioso Crotone. Match casalingo per l’Inter contro il Parma, l’anticipo serale è uno scontro per la salvezza: quello tra Bologna e Cagliari. Il Milan ha intenzione di confermarsi sul campo dell’Udinese, non può permettersi un passo falso la Juventus contro lo Spezia. Promette spettacolo Torino-Lazio, così come Napoli-Sassuolo. La Roma con la Fiorentina, emozionante (nonostante l’assenza del pubblico) il derby Sampdoria-Genoa. Lunedì Verona-Benevento.

Pronostici Serie A, 6ª giornata

CROTONE-ATALANTA 2 + OVER – La squadra di Gasperini è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e deve tornare al successo. Può vincere con margine.

INTER-PARMA 1 – Non sarà una sfida facile per gli uomini di Antonio Conte, ma il successo contro il Genoa ha riportato grande fiducia. C’è la possibilità del bis.

UDINESE-MILAN 1X – Puntiamo su una sorpresa. L’inizio del Milan è stato veramente sorprendente, un pò meno quello dell’Udinese. Ma in questa partita i bianconeri possono tentare lo sgambetto.

SPEZIA-JUVENTUS 2 – Un solo solo risultato a disposizione per la Juventus: la vittoria. In caso contrario l’allenatore Andrea Pirlo rischierebbe l’esonero.

TORINO-LAZIO OVER – Sarà una partita dovuta a possibili assenze per Coronavirus. Per questo motivo è ancora più incerta e dal risultato aperto.

NAPOLI-SASSUOLO OVER – Si trovano nella zona altissima della classifica, segno che il momento di forma è veramente ottimo. Poi giocano sempre a viso aperto.

LE ALTRE PARTITE:

SAMPDORIA-GENOA UNDER 3,5

ROMA-FIORENTINA 12

VERONA-BENEVENTO X

BOLOGNA-CAGLIARI GOAL

L’analisi sulle ultime prestazioni della Juventus