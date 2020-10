Rennes-Krasnodar, la curva è quasi tutta esaurita [FOTO]

Grande spettacolo nelle partite di Champions League, in particolar modo da segnalare le vittorie di due squadre italiane: la Lazio e la Juventus. Colpo soprattutto del Manchester United contro il Psg, pareggio tra Rennes e Krasnodar. Ma la partita in Francia è salita alla ribalta per altri motivi, la curva era quasi tutta esaurita, in Italia invece la situazione è molto diversa: in alcuni casi il limite massimo di spettatori è di 1000. Nella giornata di oggi le presenze per la partita del Rennes erano molte di più, come dimostra la foto in evidenza i tifosi si trovano a distanza ravvicinata, soprattutto in occasione della rete realizzata dai padroni di casa.