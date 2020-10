Ricorso Juventus-Napoli – La Juventus ha conquistato due vittorie in campionato, una contro la Sampdoria e l’altra a tavolino con il Napoli. Quest’ultima non è ancora certa perché c’è in ballo il ricorso presentato dal club azzurro. Il presidente De Lautentiis è sicuro di poter ribaltare il verdetto, il Napoli è stato impossibilitato a raggiungere Torino per i casi positivi al Coronavirus e non avrebbe potuto andare contro il parere dell’Asl. Il Napoli vorrebbe riavere anche il punto di penalizzazione, la situazione è chiaramente legata. Secondo le anticipazioni di ‘Repubblica’, la data del giudizio d’appello è prevista per metà novembre, tra l’11 e il 18. Bisognerà attendere ancora un pò.