Rigore Milan-Roma, due penalty inesistenti: Giacomelli disastroso [VIDEO]

Rigore Milan-Roma – Si sta giocando l’ultimo match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Roma. A 10 minuti dal termine il punteggio è sul 3-2. Vantaggio dei padroni di casa con Zlatan Ibrahimovic, poi il pareggio di Dzeko su errore di Tatarusanu. Nella ripresa la squadra di Pioli torna in vantaggio con il gol di Saelemakers su ottima giocata di Leao. Al 70′ l’episodio discutibile, calcio di rigore degli ospiti per un fallo di Bennacer su Pedro, la chiamata sembra invertita con il fallo del giallorosso e non del rossonero. Ancora più clamoroso l’altro rigore concesso al Milan e trasformato da Ibrahimovic.

The referee give Roma a penalty after this contact between Pedro and Bennacer !!! LOL .#ACMilan #MilanRoma … cc @IshaqChebli pic.twitter.com/AEXIeCYRer — Football compilation (@footcomps2) October 26, 2020