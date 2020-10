Risultati Europa League, 2ª giornata: tonfo del Tottenham, goleade di Stella Rossa e Wolfsberger [FOTO]

Risultati Europa League – Tante emozioni nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nella prima fascia di partite il Leicester conferma l’ottimo inizio di stagione e vince contro l’AEK, tonfo del Tottenham che ha perso contro l’Antwerp. Colpaccio del Wolfsberger che ha dominato contro il Feyenoord, stesso punteggio anche per l’Hoffenheim contro il Gent. Gol e spettacolo tra LASK e Ludogorets, si fa valere in trasferta il Villarreal. Molto bene anche la Stella Rossa contro il Liberec. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Le partite in programma:

18:55 AEK-Leicester 1-2

18:55 Antwerp-Tottenham 1-0

18:55 CSKA Mosca-Din. Zagabria 0-0

18:55 Feyenoord-Wolfsberger AC 1-4

18:55 Gent-Hoffenheim 1-4

18:55 LASK-Ludogorets 4-3

18:55 Lilla-Celtic 2-2

18:55 Milan-Sparta Praga 3-0

18:55 Qarabag-Villarreal 1-3

18:55 Sivasspor-M. Tel Aviv 1-3

18:55 Stella Rossa-Liberec 5-1

18:55 Zorya-Braga 1-2

21:00 Alkmaar-Rijeka

21:00 Arsenal-Dundalk

21:00 Benfica-St. Liege

21:00 CFR Cluj-Young Boys

21:00 Granada-PAOK

21:00 Molde-Rapid Vienna

21:00 Nizza-H. Beer Sheva

21:00 Omonia-PSV

21:00 Rangers-Lech

21:00 Real Sociedad-Napoli

21:00 Roma-CSKA Sofia

21:00 Slavia Praga-Leverkusen