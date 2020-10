Risultati Serie A, 5ª giornata: il Parma riacciuffa lo Spezia nello scontro salvezza, la classifica

Risultati Serie A – Giornata ricca di emozioni valida per il campionato di Serie A. Il turno si è aperto con il botto, pareggio con tanti gol tra Sassuolo e Torino. Colpaccio della Sampdoria che ha vinto sul campo dell’Atalanta, blitz anche dell’Inter a Genova. Tre punti d’oro della Lazio, ok il Cagliari per la zona salvezza. Vittoria in rimonta del Napoli contro il Benevento, sfida scoppiettante tra Spezia e Parma, finisce 2-2. Ecco tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie A

VENERDI’ 23 OTTOBRE

Ore 20:45

Sassuolo-Torino 3-3 (33′ Linetty, 71′ Djuricic, Belotti 77′, Lukic 79′, 84′ Chiriches, 85′ Caputo) (LE PAGELLE)

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 15:00

Atalanta-Sampdoria 1-3 (13′ Quagliarella, 59′ Thorsby, 77′ Zapata, 92′ Jankto) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Genoa-Inter 0-2 (64′ Lukaku, 79′ D’Ambrosio) (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Lazio-Bologna 2-1 (54′ Luis Alberto, 76′ Immobile, 92′ De Silvestri) (LE PAGELLE)



DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 12:30

Cagliari-Crotone 4-2 (21′ Messias, 25′ Lykogiannis, 36′ Simeone, 43′ Molina, 45′ Sottil, 85′ Joao Pedro) (LE PAGELLE)

Ore 15:00

Benevento-Napoli 1-2 (30′ R. Insigne, 61′ L. Insigne, 67′ Petagna) (LE PAGELLE)

Parma-Spezia 2-2 (28′ Chabot, 31′ Agudelo, 34′ Gagliolo, 92′ Kucka rig.)

Ore 18:00

Fiorentina-Udinese

Ore 20:45

Juventus-Verona

LUNEDI’ 26 OTTOBRE

Ore 20:45

Milan-Roma

CLASSIFICA