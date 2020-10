Risultati Serie B, 3ª giornata – Gol e spettacolo tra Pordenone e Spal, colpo del Chievo

Risultati Serie B – Sono arrivate interessanti indicazioni sul campionato di Serie B. Il turno si è aperto con il botto, netto successo del Brescia contro il Lecce, le Rondinelle si candidano ad essere grandi protagonisti, brutta battuta d’arresto per gli ospiti. Gol e spettacolo nel big match tra Pordenone e Spal, finisce 3-3. Il Cittadella non va oltre il pareggio sul campo del Cosenza, colpo del Chievo contro la Reggiana. Pareggio tra Cremonese e Venezia, tutto facile per la Salernitana contro il Pisa. Ecco tutti i risultati e la classifica.

VENERDI’ 16 OTTOBRE

ore 20:45

Brescia-Lecce 3-0

SABATO 17 OTTOBRE

ore 14:00

Cosenza-Cittadella 1-1

Cremonese-Venezia 0-0

Pordenone-Spal 3-3

Reggiana-Chievo 0-1

Salernitana-Pisa 4-1

ore 15:00

Virtus Entella-Reggina

ore 16:00

Pescara-Empoli

ore 19:00

Frosinone-Ascoli

Monza-L.R. Vicenza rinviata

CLASSIFICA