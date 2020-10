Risultati Serie B, 4ª Giornata – L’Empoli in rimonta contro la Spal, solo un pareggio per Reggina e Monza

Risultati Serie B – E’ andata in archivio un’altra giornata valida per il campionato di Serie B. In chiave salvezza ottima vittoria dell’Ascoli contro la Reggiana, benissimo il Chievo contro il Brescia. Continua la favola del Cittadella che vola contro il Pordenone, bene l’Empoli contro la Spal. A reti inviolate tra Frosinone e Entella, pareggio anche tra Vicenza e Salernitana. Non si sblocca il Monza che non va oltre l’1-1 sul campo del Pisa, nonostante la superiorità numerica la Reggina non sfonda contro il Cosenza. Tutto facile per il Venezia contro un Pescara sempre più in crisi. Ecco tutti i risultati e la classifica.

MARTEDI’ 20 OTTOBRE

Ascoli-Reggiana 2-1

Chievo-Brescia 1-0

Cittadella-Pordenone 2-0

Empoli-Spal 2-1

Frosinone-Entella 0-0

L.R. Vicenza-Salernitana 1-1

Pisa-Monza 1-1

Reggina-Cosenza 0-0

Venezia-Pescara 4-0

CLASSIFICA