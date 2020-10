Jeff Bezos sbarca nel mondo dei diritti televisivi legati al calcio, Amazon si allarga sempre di più. Il primo assaggio si avrà dalla stagione di Champions 2021/22: le 16 migliori gare del mercoledì e la Supercoppa europea saranno visibili su Prime Video. Si tratta del pacchetto considerato A2, mentre il resto dei match per il triennio 2021-2024 saranno trasmessi da Sky e Mediaset. Ancora non sono stati comunicati i dettagli dell’accordo, in chiaro potrebbero vedersi le migliori 16 partite del martedì, più la finale. Amazon potrebbe veramente svoltare acquistando i diritti anche della Serie A, sarebbe pronta un’offerta concreta. A rimetterci sarebbero ancora i consumatori, si prospettano infatti altri disagi. E’ già necessario un doppio abbonamento, Sky + DAZN, adesso con l’ingresso di Amazon la situazione sembra ancora più incerta.