Roma-Cska Sofia 0-0, le pagelle di CalcioWeb: giallorossi sottotono, si salvano in pochi [FOTO]

Roma-Cska Sofia, le pagelle di CalcioWeb – Una brutta Roma non è andata oltre il pareggio nella partita della seconda giornata di Europa League. La squadra di Fonseca ha affrontato un avversario modesto: il CSKA Sofia. I giallorossi hanno optato per il turnover, la scelta non ha portato gli effetti sperati. I capitolini sono stati raramente pericolosi in fase offensiva, inevitabile lo 0-0 finale. Nel finale la Roma si è giocata la carta Dzeko, ma non è servito a sbloccare la partita. Fonseca deluso al fischio finale. Il risultato è buono solo per la classifica con il club italiano che sale a 4 punti in graduatoria. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Fazio 6, Smalling 5.5 (dal 57′ Juan Jesus 5.5), Kumbulla 6.5; Bruno Peres 6, Villar 6.5, Cristante 6, Spinazzola 5.5 (dal 46′ Karsdorp 5.5); Carles Perez 5.5 (dal 75′ Pellegrini s.v.), Mkhitaryan 5.5 (dal 46′ Pedro 5.5); Borja Mayorall 5.5 (dal 70′ Dzeko 6). All. Fonseca

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto 6; Vion 6, Antov 6.5, Zanev 5.5, Mazikou 5.5; Geferson 6, Youga 6; Yomov 5.5, Sankharé 5.5, Sinclair 5; Sowe 6. All.: Morales.