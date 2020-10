Calciatore tenta la fuga: viene bloccato in aeroporto [NOME e DETTAGLI]

Incredibile storia che si è verificata nel mondo del calcio. Un calciatore in fuga per raggiungere la sua Nazionale per la partita di qualificazione mondiale contro la Colombia. Stiamo parlando di Salomon Rondon, attaccante del Venezuela, bloccato in aeroporto prima di partire dal Dalian di Benitez. I cinesi sono in lotta per evitare la retrocessione ed il club ha sfruttato la norma che permette ai club di impedire la partenza per le Nazionali per le misure di contenimento sul Coronavirus. Il calciatore avrebbe saltato ben 6 partite di campionato, aveva già acquistato i biglietti ma è stato fermato. “Ho fatto quello che era umanamente possibile per andare”, il suo messaggio sui social.