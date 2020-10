Sarri, risoluzione con la Juventus: due allenatori di Serie A hanno il fiato sul collo

Maurizio Sarri può tornare in corsa. L’allenatore è reduce dalla positiva esperienza con la Juventus, nonostante l’esonero è riuscito a conquistare lo scudetto, deludente il percorso in Champions League. Il tecnico è legato da un contratto fino al 2022, ma le parti sarebbero in contatto per la rescissione. L’ex Chelsea è pronto per una nuova avventura per dimostrare tutto il suo valore, sembra destinato a rimanere in Serie A.

Sono infatti due le panchine traballanti che potrebbero interessare Sarri. La prima è la Fiorentina, dopo un buon inizio con l’esordio vincente, la squadra non ha convinto per prestazioni e risultati. Iachini è a rischio e le prossime partite saranno fondamentali, la famiglia Sarri è particolarmente legata ai colori viola e la soluzione sembra interessante per le parti. L’altra è la Roma. Al momento c’è fiducia nel tecnico Fonseca, ma il rendimento non è stato entusiasmante. In caso di ribaltone, l’ipotesi Sarri è da prendere in considerazione.