Serie A, anticipi e posticipi dalla quarta alla sedicesima giornata. Decisa anche la data di Genoa-Torino

La Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della quarta alla sedicesima giornata del massimo campionato italiano. Il big match tra Milan e Roma si giocherà lunedì sera alle 20.45, Il derby Juventus-Torino in campo di sabato alle 18, Milan-Juventus prevista per mercoledì 6 gennaio. Il recupero della partita Genoa-Torino è stato fissato per mercoledì 4 novembre alle 17.

5ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – TORINO

Sabato 24 ottobre 2020 ore 15.00 ATALANTA – SAMPDORIA

Sabato 24 ottobre 2020 ore 18.00 GENOA – INTER

Sabato 24 ottobre 2020 ore 20.45 LAZIO – BOLOGNA

Domenica 25 ottobre 2020 ore 12.30 CAGLIARI – CROTONE

Domenica 25 ottobre 2020 ore 18.00 FIORENTINA – UDINESE

Domenica 25 ottobre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 20.45 MILAN – ROMA

6ª GIORNATA ANDATA

Sabato 31 ottobre 2020 ore 15.00 CROTONE – ATALANTA

Sabato 31 ottobre 2020 ore 18.00 INTER – PARMA

Sabato 31 ottobre 2020 ore 20.45 BOLOGNA – CAGLIARI

Domenica 1 novembre 2020 ore 12.30 UDINESE – MILAN

Domenica 1 novembre 2020 ore 18.00 NAPOLI – SASSUOLO

Domenica 1 novembre 2020 ore 18.00 ROMA – FIORENTINA

Domenica 1 novembre 2020 ore 20.45 SAMPDORIA – GENOA

Lunedì 2 novembre 2020 ore 20.45 HELLAS VERONA – BENEVENTO

7ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 6 novembre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – UDINESE

Sabato 7 novembre 2020 ore 15.00 CAGLIARI – SAMPDORIA

Sabato 7 novembre 2020 ore 18.00 BENEVENTO – SPEZIA

Sabato 7 novembre 2020 ore 20.45 PARMA – FIORENTINA

Domenica 8 novembre 2020 ore 12.30 LAZIO – JUVENTUS

Domenica 8 novembre 2020 ore 18.00 BOLOGNA – NAPOLI

Domenica 8 novembre 2020 ore 20.45 MILAN – HELLAS VERONA

8ª GIORNATA ANDATA

Sabato 21 novembre 2020 ore 15.00 CROTONE – LAZIO

Sabato 21 novembre 2020 ore 18.00 SPEZIA – ATALANTA

Sabato 21 novembre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – CAGLIARI

Domenica 22 novembre 2020 ore 12.30 FIORENTINA – BENEVENTO

Domenica 22 novembre 2020 ore 18.00 UDINESE – GENOA

Domenica 22 novembre 2020 ore 20.45 NAPOLI – MILAN

9ª GIORNATA ANDATA

Sabato 28 novembre 2020 ore 15.00 SASSUOLO – INTER

Sabato 28 novembre 2020 ore 18.00 BENEVENTO – JUVENTUS

Sabato 28 novembre 2020 ore 20.45 ATALANTA – HELLAS VERONA

Domenica 29 novembre 2020 ore 12.30 LAZIO – UDINESE

Domenica 29 novembre 2020 ore 18.00 CAGLIARI – SPEZIA

Domenica 29 novembre 2020 ore 20.45 NAPOLI – ROMA

Lunedì 30 novembre 2020 ore 18.30 TORINO – SAMPDORIA

Lunedì 30 novembre 2020 ore 20.45 GENOA – PARMA

10ª GIORNATA ANDATA

Sabato 5 dicembre 2020 ore 15.00 SPEZIA – LAZIO

Sabato 5 dicembre 2020 ore 18.00 JUVENTUS – TORINO

Sabato 5 dicembre 2020 ore 20.45 INTER – BOLOGNA

Domenica 6 dicembre 2020 ore 12.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI

Domenica 6 dicembre 2020 ore 18.00 CROTONE – NAPOLI

Domenica 6 dicembre 2020 ore 20.45 SAMPDORIA – MILAN

Lunedì 7 dicembre 2020 ore 20.45 FIORENTINA – GENOA

11ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 11 dicembre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – BENEVENTO

Sabato 12 dicembre 2020 ore 15.00 CROTONE – SPEZIA

Sabato 12 dicembre 2020 ore 18.00 TORINO – UDINESE

Sabato 12 dicembre 2020 ore 20.45 LAZIO – HELLAS VERONA

Domenica 13 dicembre 2020 ore 12.30 CAGLIARI – INTER

Domenica 13 dicembre 2020 ore 18.00 GENOA – JUVENTUS

Domenica 13 dicembre 2020 ore 20.45 MILAN – PARMA

12ª GIORNATA ANDATA

Martedì 15 dicembre 2020 ore 18.30 UDINESE – CROTONE

Martedì 15 dicembre 2020 ore 20.45 BENEVENTO – LAZIO

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18.30 JUVENTUS – ATALANTA

Giovedì 17 dicembre 2020 ore 20.45 ROMA – TORINO

13ª GIORNATA ANDATA

Sabato 19 dicembre 2020 ore 15.00 FIORENTINA – HELLAS VERONA

Sabato 19 dicembre 2020 ore 18.00 SAMPDORIA – CROTONE

Sabato 19 dicembre 2020 ore 20.45 PARMA – JUVENTUS

Domenica 20 dicembre 2020 ore 12.30 TORINO – BOLOGNA

Domenica 20 dicembre 2020 ore 18.00 ATALANTA – ROMA

Domenica 20 dicembre 2020 ore 20.45 LAZIO – NAPOLI

14ª GIORNATA ANDATA

Martedì 22 dicembre 2020 ore 18.30 CROTONE – PARMA

Martedì 22 dicembre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – FIORENTINA

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 18.30 HELLAS VERONA – INTER

15ª GIORNATA ANDATA

Domenica 3 gennaio 2021 ore 12.30 INTER – CROTONE

Domenica 3 gennaio 2021 ore 18.00 BENEVENTO – MILAN

Domenica 3 gennaio 2021 ore 20.45 JUVENTUS – UDINESE

16ª GIORNATA ANDATA

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 12.30 CAGLIARI – BENEVENTO

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.00 NAPOLI – SPEZIA

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.45 MILAN – JUVENTUS