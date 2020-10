Serie A, chi ha fatto il migliore calciomercato?

Ora che questa anomala sessione di calciomercato estiva (anzi, autunnale!) è terminata, è lecito cercare di valutare come si siano mosse le principali big della Serie A, alla scoperta di quelle società che si sono comportate meglio di altre, e che hanno potuto porre a segno quegli interventi in grado di rafforzare ulteriormente il proprio organico.

In tal senso non si può che iniziare dalle eccellenze. L’Inter ha fatto proprie due pedine fondamentali per il gioco di Antonio Conte, come Hakimi e Vidal, ma ha anche formalizzato l’acquisto di Darmian e quello di Sanchez, già alla Pinetina ma non in forma stabile. Bene anche la Juventus, con Arthur, Kulusevski, Morata e Chiesa che rinforzano una formazione già al top, e che può vantare altre frecce da scoprire come McKennie.

Sicuramente ottimo è anche il mercato del Milan, che porta a casa Brahim Diaz, Tonali, Diogo Dalot, senza dimenticare la conferma di Ibrahimovic. Sicuramente soddisfacente anche il calciomercato del Napoli, che vanta su tutti l’acquisto di Osimhen al centro dell’attacco, con un maxi trasferimento dal Lilla valutato ben 80 milioni di euro. Chiusura con il saldo positivo anche per la Roma, che riabbraccia Smalling e accoglie Pedro, Kumbulla e Mayoral.

Convincente anche il calciomercato dell’Atalanta, con la squadra di Gasperini che abbraccia Depaoli, Lammers, Romero, Miranchuk, Mojika.

Ma allora chi è che ha più deluso?

Dall’altra parte della classifica delle migliori strategie di calciomercato troviamo sicuramente il Torino. La sessione è stata giudicata mediamente sotto le attese da parte dei tifosi, anche se in granata arrivano giocatori che potrebbero dare la loro mano ai raggiungimenti del risultato finale, come Vojvoda, Bonazzoli, Gojack, Rodriguez, Linetty.

Un po’ di amaro in bocca anche per la Lazio. Si attendeva qualche grande colpo per poter maturare un ulteriore salto di qualità, come previsto da alcuni grandi operatori nel settore del casino online e delle scommesse sportive, ma i big non sono arrivati, pur nel pieno rispetto delle appetibilità esercitate da Fares (dalla Spal) e da Muriqi (dal Fenerbahce), costati complessivamente non trascurabili 30 milioni di euro.

Non particolarmente soddisfatti anche i tifosi della Sampdoria. I nomi arrivati sembrano essere degli usati “sicuri”, da Keita a Candreva, ma è probabilmente mancato il grande colpo che avrebbe fatto accendere dei maggiori entusiasmi, e coltivato aspirazioni diverse rispetto a quelle di una salvezza non scontata, che la banda di Ranieri dovrà conquistare sul campo.

Da rivedere anche il calciomercato del Cagliari. I rossoblu sono reduci da un calciomercato spettacolare (quello dello scorso anno) e da una stagione altalenante, iniziata bene e finita male. L’arrivo di Di Francesco aveva acceso nuove ambizioni nella piazza, ma le prime uscite dei sardi hanno fatto intendere che il lavoro da fare abbonda. Certo, i nomi in ingresso non sono sottovalutabili: è arrivato Godin a rafforzare la difesa, Marin per il centrocampo e Ounas per l’attacco. Il resto è uno schieramento di giovani ancora tutti da sperimentare, che potrebbero rendere questo calciomercato molto allettante, o una delusione piuttosto profonda su cui intervenire a gennaio.