Serie A, rinviata Genoa-Torino. Stabilita una nuova regola: in campo con 13 calciatori sani

La decisione era nell’aria, adesso è arrivata la conferma: la partita Genoa-Torino, valida per il campionato di Serie A è stata rinviata. Il provvedimento è arrivato dopo la positività al Coronavirus di 15 calciatori rossoblu. Sono state stabilite le norme fino alla fine del torneo. Il Consiglio di Lega ha deciso all’unanimità di applicare il regolamento Uefa, i club dovranno scendere in campo avendo come minimo 13 giocatori di movimento e 1 portiere negativi. Le società potranno giocarsi il ‘bonus’ una sola volta nella stagione. Nelle altre situazioni la squadra che non potrà scendere in campo subirà la sconfitta 0-3 a tavolino. La norma si applicherà anche per la Coppa Italia, non per le sfide di finale o semifinale.