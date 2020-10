Serie A, sono già due (o forse tre) le panchine a rischio

Un argomento molto caldo per il campionato di Serie A è sempre quello legato alle panchine. Sono tanti gli allenatori che hanno meritato la conferma in massima categoria, ma il rendimento in campo è fondamentale nel giudizio definitivo. Le prime giornate sono già servite per un primo bilancio, c’è chi è sorprendentemente nelle zone alte della classifica e c’è chi ha deluso profondamente le aspettative. Sono già due (o forse tre) gli allenatori che sono a rischio esonero.

Il primo è Beppe Iachini. L’esordio della Fiorentina con il successo contro il Torino aveva un pò ingannato il presidente Commisso, la prestazione non era stata comunque entusiasmante. Poi l’ottima gara in trasferta contro l’Inter ma è arrivata la sconfitta, infine il brutto ko casalingo contro la Sampdoria. La dirigenza viola si aspetta di lottare per l’Europa, la partenza non può essere considerata all’altezza.

Così come è preoccupante la situazione in casa Udinese. In questo caso è molto diverso, il tecnico Gotti ha più di qualche attenuante, dalle difficoltà del mercato alla rosa ridotta all’osso nelle ultime settimane complici anche alcuni infortuni. Ma la casella in classifica indica ‘zero’ e la prossima sfida in casa contro il Parma sarà importante (forse non ancora decisiva) per il futuro dell’allenatore.

Infine attenzione anche al Crotone. E’ vero che è una neopromossa, ma anche in questo caso non si è riusciti a muovere la classifica. Anche i numeri sono da brividi: 10 gol subiti in tre partite ed appena due fatti. C’è fiducia nel mister Stroppa, i calabresi affronteranno un avversario proibitivo nel prossimo turno (la Juventus), poi non saranno concessi passi falsi.