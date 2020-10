Sorteggi Europa League, tre italiane in corsa: fasce, date e orari

SORTEGGI EUROPA LEAGUE – L’Europa League entra sempre più nel vivo, sono tre le squadre italiane in corsa per raggiungere obiettivi molto importanti e provare ad arrivare il più lontano possibile: si tratta di Roma, Napoli e Milan. Qualificazione incredibile per il Milan contro il Rio Ave, dopo la lotteria dei calci di rigore la squadra di Stefano Pioli ha festeggiato una qualificazione che sembrava ormai buttata al vento dopo una partita di alti e bassi. Alle 13 il LIVE su CalcioWeb.

Le quattro fasce

Prima fascia

Arsenal (Inghilterra), Tottenham (Inghilterra), Roma (Italia), Napoli (Italia), Benfica (Portogallo), Leverkusen (Germania), Villarreal (Spagna), Cska Mosca (Russia), Braga (Portogallo), Gent (Belgio), Psv (Olanda), Celtic (Scozia).

Seconda fascia

Dinamo Zagabria (Croazia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Ludogorets (Bulgaria), Young Boys (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Rapid Vienna (Austria), Leicester (Inghilterra), Qarabag (Azerbaijan), Paok (Grecia), Standard Liegi (Belgio), Real Sociedad (Spagna).

Terza fascia

Granada (Spagna), Milan (Italia), AZ (Olanda), Feyenoord (Olanda), Aek (Grecia), Maccabi Tel-Aviv (Israele), Rangers (Scozia), Molde (Norvegia), Hoffenheim (Germania), Lask (Austria), Hapoel Beer-Sheva (Israele), Zorya Luhansk (Ucraina).

Quarta fascia

Cluj (Romania), Lille (Francia), Nizza (Francia), Rijeka (Croazia), Dundalk (Irlanda), Liberec (Repubblica Ceca), Anversa (Belgio), Lech Poznan (Polonia), Sivasspor (Turchia), Wolfsberg (Austria), Omonoia (Cipro), Cska Sofia (Bulgaria).

Le date

Giornata 1: 22 ottobre

Giornata 2: 29 ottobre

Giornata 3: 5 novembre

Giornata 4: 26 novembre

Giornata 5: 3 dicembre

Giornata 6: 10 dicembre