Messi ospite dello Spezia? Sì, è il clamoroso retroscena svelato da Gabriele Volpi. L’episodio si è già verificato e risale all’estate del 2014, un anno molto difficile per la Pulce. In quei giorni il calciatore argentino era stato vicinissimo al trasferimento in Premier League, esattamente al Chelsea allenato da Jose Mourinho. La Pulce aveva bisogno un pò di relax, un amico chiama Volpi. Il suo yacht è enorme: 12 alloggi con Spa. “Gli regalo 15 giorni per andare dove vuole. Ma chiedo solo una cosa” fu la risposta. “Vorrei che cenasse con la mia famiglia almeno per la prima sera, quando arriverà”, riporta Sky. Tutto si verificò secondo programma. In basso il video con l’intervista di Volpi.