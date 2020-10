Squalificati Serie B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NZITA THETO Mardochee (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TIRITIELLO Andrea (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

c) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

RINALDI Nicolò (Reggiana): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa e, per avere inoltre, reiterato tale protesta appoggiando una mano sulla spalla del Quarto Ufficiale.