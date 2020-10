‘Talpa’ nello spogliatoio, svelata la formazione ai media: “sono cose disgustose”

E’ un momento delicato in casa Celtic. La squadra è reduce dalla sconfitta contro i rivali storici dei Rangers e al momento occupa il secondo posto in classifica con 4 punti di distacco ma con una partita da recuperare. Ma è scoppiato un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio. Il tecnico Neil Lennon ha denunciato la presenza di una ‘talpa’, qualcuno avrebbe comunicato ai media la formazione anti-Rangers: “Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti”. Il Celtic sarà chiamato adesso dalla sfida di Europa League, l’avversario sarà il Milan. Anche i rossoneri riusciranno ad avere in anteprima la formazione degli avversari? Lo scopriremo presto.