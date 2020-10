Tonfo Liverpool, sconfitta 7-2 contro l’Aston Villa! [FOTO]

Clamorosa sconfitta del Liverpool nella partita di Premier League. I campioni d’Inghilterra in carica hanno disputato una gara veramente negativa, vera e propria impresa dell’Aston Villa: 7-2 il risultato finale.

Padroni di casa in doppio vantaggio con la doppietta di Watkins, l’ex Roma Salah riapre la partita. Nel primo tempo arrivano altri due gol dell’Aston Villa, i marcatori sono stati McGinn e ancora Watkins. Nel secondo tempo ci pensa prima Barkley, solo Salah è in forma per i Reds e mette a segno il 5-2. A mettere il punto esclamativo Grealish con la doppietta finale. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.