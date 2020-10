Uefa, le indicazioni di Ceferin: le Final Four di Champions League e l’annuncio sull’Europeo

C’è ancora incertezza legata al mondo del calcio a causa della pandemia da Coronavirus. Gli argomenti molto caldi sono quelli legati al nuovo format della Champions League ma soprattutto all’Europeo. Sono arrivate indicazioni da parte del presidente della Uefa Aleksander Ceferin in una lunga intervista concessa a ‘#Vamos’, programma di Movistar.

CHAMPIONS LEAGUE – “Rivoluzione format? I club sono stati contenti di come siamo riusciti a portare in fondo la competizione in una situazione tanto complicata, con la pandemia di Coronavirus che ha stravolto tutto. In futuro, una fase finale a 8 sarebbe complicata per il calendario. Una final four, una settimana di grande calcio, potrebbe essere un grande evento. Che, però, potrebbero ospitare solo poche città, le più grandi ed attrezzate. Credo che sia un’opzione attuabile dal 2024”.

EUROPEO – “Siamo sempre preoccupati per la situazione sanitaria, ma siamo assolutamente sicuri che l’Europeo si terrà nel 2021. Il format resta invariato, con le 12 sedi, ma in caso di emergenza si potrebbe giocare anche in undici, cinque o un solo Paese. L’unica cosa che non sappiamo è se lo faremo con una parte di pubblico, con gli stadi pieni, o a porte chiuse”.