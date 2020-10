Venezia-Empoli sospesa – Non si è completata la partita del campionato di Serie B tra Venezia e Empoli valida per la sesta giornata del torneo cadetto. La gara è stata inizialmente interrotta e successivamente sospesa a causa dei problemi di visibilità dovuti alla nebbia. Dopo qualche minuto l’arbitro ha ufficializzato il rinvio. Il risultato era fermo sul 2-0 per i padroni di casa. Adesso dovrà essere decisa la data del recupero, si dovranno giocare gli ultimi 30 minuti.