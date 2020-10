Young Boys-Roma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Kumbulla un gigante, i cambi di Fonseca fanno la differenza

Young Boys-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Partita dai due volti per la Roma in Europa League, i giallorossi hanno affrontato in trasferta lo Young Boys. Fonseca schiera una formazione a sorpresa con ampio turnover, in difesa c’è Juan Jesus, in attacco ci sono Carles Perez e Borja Mayoral. L’inizio di gara non è dei migliori, i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Nsame, ingenuo il centrocampista Cristante. Nella ripresa la Roma entra in campo più ‘cattiva’ e riesce a ribaltare la situazione grazie anche agli ingressi di Dzeko, Mkhitaryan e Veretout. Giocata del bosniaco che serve Bruno Peres, l’esterno non sbaglia. Passano pochi minuti ed i giallorossi trovano addirittura il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Kumbulla, assist proprio di Mkhitaryan. I cambi sono stati decisivi, almeno dal punto di vista degli assist. Finisce 1-2, tre punti preziosissimi per la Roma.

Young Boys-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos 6; Burgy 6.5, Lustenberger 6, Zesiger 5.5; Hefti 6.5, Rieder 6, Sierro 5.5, Maceiras 6; Fassnacht 6, Nsame 7, Ngamaleu 7.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Kumbulla 7, Fazio 5.5, Juan Jesus 5 (dal 70′ Pellegrini 6); Karsdorp 5.5 (dal 46′ Spinazzola 6.5), Villar 5 (dal 59′ Veretout 6.5), Cristante 4.5, Bruno Peres 7; Carles Perez 6, Pedro 5.5 (dal 59′ Mkhitaryan 7); Borja Mayoral 5 (dal 59′ Dzeko 7).