Adil Rami è stato ad un passo dal ritorno in Italia, in particolar modo alla Reggina. Il francese adesso gioca con il Boavista in un’intervista a RMC Radio ha affrontato alcuni argomenti legati alla vita privata: “In vacanza si incontrano tante donne facili, con accanto ragazzi con le tasche piene di droga. Se non fossi stato mentalmente abbastanza forte, adesso sarei morto. “Certo, i calciatori sono una presa facile. Di solito chi gioca a calcio è atletico, ha un bel fisico, ha tanti soldi ed è giovane. Non voglio generalizzare, ma ci sono parecchie ragazze che possiamo definire interessate sia ai tuoi soldi sia alla fama. A volte vogliono solo guadagnare follower sui social, così da diventare famose. E questo non è bello. Occhio ragazzi, perchè non tutti saranno onesti con voi. Molte ragazze vi guarderanno per i soldi e per la fama. Ma sappiate anche che rispetto a tanta altra gente, i calciatori sono persone migliori…”.