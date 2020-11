La Lazio ha inaugurato l’aereo personale, presentato con grande entusiasmo dal presidente Lotito. Ma non sono mancati i momenti di tensione, l’atterraggio per la trasferta di Crotone è stato problematico a causa di vento forte e turbolenze. Sul web sta circolando un video con quei momenti di paura, si sentono anche le imprecazioni dei calciatori. Le immagini sono state riprese da un “dipendente” dell’Aeroporto di Fiumicino e segnalato alle autorità competenti da parte dei vertici della compagnia Tayaran Jet. Intervistati da LazioPress.it hanno parlato il vicepresidente della compagnia Massimo La Pira ed il direttore dell’ufficio stampa Gabriele Giannone.

“Stamane una testata ha compiuto un’operazione insulsa e vergognosa a danno della compagnia dopo che già era stato pubblicato un primo articolo di questo tipo. Quello che è accaduto è molto grave e pregiudizievole andando a colpire la nostra clientela considerando il riferimento a condizioni di non affidabilità del vettore. Ciò non lo possiamo consentire, riguardo le condizioni di sicurezza non c’è testata che tenga. Quella andata in scena è un’operazione di comunicazione insulsa perchè calpesta un diritto fondamentale che è quello alla sicurezza. Crotone è una città in ginocchio, l’aereo non vola semplicemente per comprovate ragione di sicurezza. La compagnia per tutelare la sicurezza in assoluto ha denunciato il fatto alle autorità giudiziarie e competenti e ha diffidato la società Aeroporti di Roma da controlli più appurati poichè ovviamente una situazione del genere pone a repentaglio il sistema di accesso all’aerostazione”.