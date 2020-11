E’ ancora presto per entrare nel vivo delle trattative di calciomercato, ma possono trovare una collocazione i calciatori svincolati. Anche la sessione di gennaio si presenta molto calda. Il mondo del calcio sta attraversando un momento difficile dal punto di vista economico a causa della pandemia da Coronavirus, ma le squadre hanno comunque intenzione di muoversi. Abbiamo affrontato l’argomento con l’agente Fifa Ruggero Lacerenza, tanti i profili interessanti: da Kagawa a Simunic, da Taison a Maicon, da Raul Albentosa a Pato. Importanti indicazioni ai microfoni di CalcioWeb.

LE TRATTATIVE DI MERCATO – “Il periodo non è dei più semplici. Le trattative, seppur a rilento, vanno avanti. Si tratta di profili importanti e che generano interesse da parte dei club”.

SUL CALCIATORE PIU’ RICHIESTO – “Sono diversi, sicuramente quelle per Simunic e Maicon sono le trattative già nel vivo. Ma questo non esclude gli altri sui quali sto lavorando con assiduità”.

SUL CALCIATORE PIU’ IMPORTANTE PER CARATTERISTICHE – “I giocatori offensivi o quelli che hanno un curriculum “importante” sono quelli più richiesti. Parlo di Pato, Kagawa. Ma sono anche gli atleti per i quali non è facile trovare accordi in breve tempo”.

PERCHE’ PATO NON HA TROVATO ANCORA SQUADRA? “Per ogni eventuale trattativa si devono trovare accordi sia sotto il profilo progettuale che quello economico/contrattuale. Non è semplice, ma ci stiamo lavorando”.

SONO VERI I CONTATTI CON GENOA E BIRMINGHAM? “Ci sono stati tanti club sia italiani che esteri che hanno mostrato interesse per il profilo di Pato. E’ sempre positivo ricevere manifestazioni di interesse, che devono poi eventualmente svilupparsi e andare avanti. Parliamo di 2 club importanti che hanno valutato e stanno valutando il profilo ben noto di Alexandre Pato”.

IL PROFILO DI ALBENTOSA – “Raul non lo presento di certo io, è un centrale di difesa con quasi 100 presenze in Liga in club importanti come Deportivo La Coruna, Malaga e Eibar. Attualmente è svincolato e credo che possa far comodo a molti club non solo spagnoli. Valutiamo diverse situazioni sia in Spagna che fuori, come Portogallo, Inghilterra e Italia”.