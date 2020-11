E’ allerta meteo in Calabria. Come riporta MeteoWeb il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse nelle seguenti regioni: allarme rosso in Calabria, arancione in Campania, Puglia e Basilicata. In Calabria, a partire dal primo pomeriggio di oggi, si prevedono venti da forti a burrasca nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte. Previste forti mareggiate sulle coste esposte. Sempre sullo stesso territorio si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. La partita tra Crotone e Lazio è a forte rischio, la gara è prevista per sabato alle ore 15.