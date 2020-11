Alluvione Crotone – Allerta meteo nelle ultime ore, Crotone è stata colpita da una pesantissima alluvione che ha messo in ginocchio una parte della città. Dubbi sulla partita del campionato di Serie A Crotone-Lazio, alla fine la sfida si giocherà regolarmente, lo stadio Scida è infatti in buone condizioni per scendere in campo. Importante recupero per l’allenatore Simone Inzaghi che potrà schierare Ciro Immobile, il calciatore della Nazionale è reduce da un lungo calvario dovuto al Coronavirus. In attacco spazio a Correa, per il club calabrese la coppia Messias-Simy.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Pereira; Messias, Simy. All.: Stroppa.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.