L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League ha messo di fronte Real Madrid e Inter, successo per i Blancos con i nerazzurri che hanno complicato il passaggio del turno. La squadra di Antonio Conte non potrà permettersi altri passi falsi, l’eliminazione sarebbe un mezzo fallimento. Nel frattempo emerge un retroscena, un video che era sfuggito. Come confermano le immagini delle telecamere di Movistar tensione tra Sergio Ramos e Hakimi, l’episodio si è verificato in seguito ad una caduta in area di rigore dell’interista, il commento del calciatore del Blancos è stato durissimo: “Alzati figlio di p… e smetti di squittire come un topo”. In basso il video.