Si registrano nuovi casi di Coronavirus in Serie A. Dopo Kolarov dell’Inter, anche Malinovskyi dell’Atalanta è risultato positivo, la conferma è arrivata dall’Ucraina. Il calciatore è stato subito posto in isolamento nell’albergo di Lucerna, la squadra si stava preparando per la partita di oggi contro la Svizzera per la Nations League. L’atalantino ovviamente non potrà prendere parte alla sfida, l’annuncio è arrivato dalla Federcalcio del suo Paese con un comunicato ufficiale. Brutte notizie anche per l’Atalanta, Malinovskyi sarà costretto a saltare almeno la prossima partita.