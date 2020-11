Diego Costa, trombosi venosa: “il rischio è che il trombo si stacchi e possa andare al polmone”

E’ serio il problema per l’attaccante Diego Costa. Il calciatore dell’Atletico Madrid sarà costretto ad un periodo di riposo per “una trombosi venosa profonda spontanea alla gamba destra, non correlata a traumi o lesioni precedenti”, si legge sul comunicato del club spagnolo.

Il brasiliano naturalizzato spagnolo aveva contratto il Coronavirus nel mese di settembre, Marca ipotizza un mese di stop. Più prudente il dottore Gonzalez, contattato da As. “Il congedo medico dipenderà dall’evoluzione. In linea di principio, se hai un’infiammazione dell’intera gamba, almeno un mese, e da quel momento in poi è da valutare. Ma se non ti riposi, il rischio è che il trombo si stacchi e possa andare al polmone. Bisogna stare attenti, riposarsi e curarsi”.