Attentato Vienna, omicidio in diretta: immagini shock dell’attentatore [VIDEO]

ATTENTATO VIENNA – Atto terroristico a Vienna, il mondo è sotto shock. Sono momenti di grande paura per la violenza in diverse zone della città, vicino la Sinagoga e in Seitenstettengasse. La popolazione ha avvertito numeri colpi di arma da fuoco, immediato l’intervento della Polizia. Secondo il quotidiano Kurier, sono sette i morti e diversi i feriti, tra le vittime anche un poliziotto. Le immagini che arrivano in diretta sono veramente shock, in particolar modo un video di un assalitore che uccide a sangue freddo una persona. In basso le immagini durissime.