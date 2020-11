Barcellona, dalla Spagna: “l’Inter ha offerto 250 milioni per Leo Messi”

Il futuro di Leo Messi è ancora tutto da decidere, il calciatore argentino non sta attraversando un buon momento dal punto di vista personale con il club e l’addio al termine della stagione non è per nulla da escludere. Juan Laporta pensa di ricandidarsi alla presidenza dei blaugrana, l’obiettivo è convincere la ‘Pulce’ a rimanere in blaugrana, svelato anche un retroscena.

“Sicuramente ha delle offerte e nella vita può succedere di tutto. Ma le offerte per Leo ci sono sempre state. Nel 2006 è venuto Moratti, disposto a pagare 250 milioni di euro per lui, e gli dissi no. Quando sarà il momento, parleremo per aiutarlo a decidere cosa è meglio per il Barcellona e per lui. So che ci ascolterà”.