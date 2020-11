La Juventus è reduce dal pareggio contro la Lazio, il ritorno di Cristiano Ronaldo è stato fondamentale per gli schemi dell’allenatore Andrea Pirlo. Il portoghese non è ancora al meglio della forma dopo la positività al Coronavirus, ma ha già dimostrato di essere un valore aggiunto. Nel frattempo i tifosi bianconeri sono in ansia, in particolar modo sono arrivate dalla Spagna novità preoccupanti.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal quotidiano Sport la Vecchia Signora vorrebbe sbarazzarsi di Cristiano Ronaldo. Il problema principale è rappresentato dall’impossibilità del club italiano di garantire lo stipendio da quasi 31 milioni di euro a stagione fino al 2022. Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio e certe cifre non possono essere più corrisposte. La strategia della Juventus sarebbe quella di non rinnovare il contratto di Ronaldo e recuperare una parte dei 100 milioni spesi per il cartellino.