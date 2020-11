L’Italia ha una grossa chance, quella di ottenere il passaggio del turno alle Final Four di Nations League. In panchina non ci sarà Roberto Mancini (il Ct è positivo al Coronavirus), al suo posto ancora Evani. La Nazionale italiana ha dimostrato di essere molto convincente, si aprono prospettive interessanti in vista dell’Europeo. Gli azzurri dovranno vedersela con la Bosnia, un avversario nettamente inferiore, ma comunque pericoloso grazie ad alcune individualità. L’intenzione sembra quella di cambiare il meno possibile rispetto alla partita contro la Polonia, al momento Berardi è leggermente in vantaggio su Bernardeschi. Lo juventino è in ripresa, ma per il calciatore del Sassuolo è un momento magico. Il trio di centrocampo formato da Jorginho, Barella e Locatelli ha entusiasmato, Di Lorenzo e D’Ambrosio scalpitano. Belotti e Florenzi leggermente acciaccati ma hanno intenzione di scendere in campo. In basso il video con le ultime di formazione.