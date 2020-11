E’ ancora presto per iniziare a parlare di calciomercato, ma le squadre provano ad anticipare i tempi in attesa della sessione invernale. Sarà una finestra fondamentale per puntellare i club in vista del rush finale di stagione. L’Inter è sicuramente una squadra che ha bisogno di rinforzi, partita con ambizioni importantissime in campionato ed in Champions League, gli uomini di Conte non hanno entusiasmato.

Antonio Conte è un allenatore che chiede sempre molto sul fronte mercato e sicuramente gennaio sarà un banco di prova per la dirigenza. Un calciatore che non rientra più nei piani è Eriksen, le qualità nel danese non sono sicuramente in discussione ma non è riuscito ad ambientarsi con il calcio italiano. E’ pronto un nuovo assalto del Psg e con il club francese potrebbe concretizzarsi uno scambio interessante: in nerazzurro arriverebbe Paredes, un centrocampista più funzionale al gioco di Conte.